YB – FCB – Kanga kurz vor dem 2:0 – Petretta rettet auf der Linie

YB gegen FCB. Da schlägt das Schweizer Fussballerherz automatisch in die Höhe. Auch die neutralen Fans dürften heute Abend auf ihre Kosten kommen. Gewinnt YB auch das vierte Heimspiel in Folge gegen den FC Basel? Oder kehrt der FCB nach zuletzt zwei sieglosen Ligaspielen wieder auf die Siegesstrasse zurück? Gleich pfeift Schiedsrichter Fedayi San die Partie an.