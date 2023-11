Spielzeug: Ware von Billiganbietern in China können giftig sein

Ein Labortest zeigt, dass in Produkten für Kinder von Temu und Shein Giftstoffe zu finden sind. Die Untersuchung führt zu Diskussionen in der Kommentarspalte.

Darum gehts Die China-Shops Temu und Shein locken mit Tiefpreisen.

Doch die beliebtesten Produkte für Kinder sind gefährlich.

Trotzdem können sie die Artikel verkaufen. Das bewegt die Community.

Mit viel Werbung und günstigen Preisen locken chinesische Billig-Shops wie Temu und Shein Kunden und Kundinnen auf ihre Webseite. Egal, ob Kleidung, Elektronik oder Spielzeug: Das Angebot der Shops ist riesig. Doch nun zeigt ein Test vom Spielwaren-Verband Schweiz (SVS), dass Spielzeug von diesen Anbietern die Gesundheit von Kindern gefährden kann.

Der (SVS) liess 18 der meistverkauften Artikel für Kinder von Temu und Shein im unabhängigen Labor SQTS testen. Nur drei waren unbedenklich, 15 wären hierzulande nicht für den Handel zugelassen, wie der Verband mitteilt. Für sechs Produkte bräuchte es gar umgehend einen Rückruf.



«Hauptsache, billig»

Das Ergebnis der Tests bewegt die Community. Für viele ist es unverständlich, dass man überhaupt bei solchen Anbietern bestellt. «Wieso muss man allen Schrott aus China importieren? Nur weil es billig ist. Es ist klar, dass die Kontrollen verschiedener Produkte nicht gleich gut sind wie bei uns», schreibt User DonLogan. Ähnlich sieht das User Marcocacola: «Hauptsache, billig, Hauptsache, dann sehr schlecht. Finger weg von dem Zeugs und wieder vermehrt heimische Ware kaufen.»

Doch es gibt auch mehrere Userinnen und User, die anderer Meinung sind. «Ich kaufe übrigens regelmässig bei Temu ein und habe noch keinen schlechten Artikel erhalten», schreibt RolfMesserli. Und Massenmedienswag erzählt: «Tut mir leid, aber in Billigläden wie China-Shops oder auch Aldi/Lidl/Ottos etc. fühle ich mich wie eine Kaiserin. Ich kann mir einfach alles leisten, was ich brauche. Ich schaue nicht mal auf die Preise. Ich klatsche einfach alles in meinen Warenkorb.»

«Gleiche Verpackung, anderer Preis»

Mehrere Userinnen und User betonen, dass die Produkte, egal, ob in der Schweiz oder direkt aus China gekauft, eh am gleichen Ort produziert werden würden. Kaffeetantchen hat ein Produkt absichtlich in der Schweiz und bei Wish gekauft. «Ich war erstaunt, dass der Artikel dieselbe Verpackung hatte. Er war genau gleich, der einzige Unterschied war der satte Aufpreis in der Schweiz. Da fühle ich mich dann arg betrogen.»

Und auch JEFFWEINER schreibt: «Fast jedes Produkt, das wir heute in Schweizer Läden oder auch im Schweizer und deutschen Onlinehandel bestellen, ist in China gefertigt. Von elektronischen Artikeln bis Küchengeräten. Was der Unterschied ist: Unsere Grossverteiler müssen Artikel, die sie hier verkaufen, prüfen.»

«Alles stammt aus China»

Und Dimanche würde eigentlich gern auf «Made in China» verzichten, aber «das ist fast unmöglich. Wenn ich zum Beispiel ein Plüschtier bei FCW für einen horrenden Preis kaufe, steht da auch ‹Made in China›. Alles, was ich in die Hand nehme, kommt aus China.»

User GH@Home plädiert für ein Werbeverbot: «Die Werbung von jeder Plattform sollte erst dann zugelassen werden, wenn entsprechende Garantien, Haftungen und Werte eingehalten werden. Die Plattformen haften dafür, dass die Normen, die hier gelten, eingehalten werden.»



