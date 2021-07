Mini-VW als Ballbringer - Spielzeugauto an der EM kostet VW wohl mehrere Millionen Franken

UEFA via Getty Images

Am EM-Finale bringt dieser Mini-VW den Ball zum Schiedsrichter.

In den sozialen Medien wird der Mini-VW abgefeiert.

Das Ballkind der Europameisterschaft fällt sofort auf. Denn statt einem Kind bringt an dieser EM ein Spielzeugauto den Ball aufs Feld. Der ferngesteuerte Mini-VW ist bereits beim Eröffnungsspiel und in den beiden Halbfinals zum Einsatz gekommen. Auch am Finale bringt das Modellauto den Ball zum Schiedsrichter.