In Spiez konnte ein 32-jähriger Mann festgenommen werden, der mutmasslich in einen versuchten Telefonbetrug involviert war. Der 32-jährige Mann befindet sich in Haft.

Spiez BE : Am Telefon wollte er die Frau mit dem Falschgeld-Trick betrügen

1 / 2 Der Mann am Telefon gab sich als Polizist aus und forderte die Frau auf, Geld bei der Bank abzuheben. (Symbolbild) imago images Die Polizei konnte den mutmasslichen Betrüger bei der Geldübergabe anhalten. Kapo Bern

Bei der Berner Kantonspolizei ging am letzten Montag die Meldung ein, dass eine ältere Frau mehrere verdächtige Anrufe erhielt. Der Mann am Telefon habe sich als Polizist ausgegeben und sie aufgefordert, bei einer Bank Geld abzuheben. Daraufhin sei die Frau während eines weiteren Telefonats gebeten worden, die Seriennummern der Banknoten abzulesen. Daraufhin gab die Täterschaft an, es handle sich um Falschgeld und ein Kurier werde vorbeikommen, um das Geld abzuholen.

Im Zuge der eingeleiteten Massnahmen konnte ein Mann angehalten werden, der die Bargeldsumme am Domizil der Frau in Spiez abholen wollte, wie die Kantonspolizei mitteilt. Der 32-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft. Weitere Ermittlungen – insbesondere zu weiteren involvierten Personen und dazu, ob der Mann mit anderen, ähnlich gelagerten Fällen in Verbindung steht – sind unter der Leitung der kantonalen Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte im Gang.

Die Kantonspolizei Bern verzeichnet immer wieder Meldungen zu Telefonbetrug in verschiedenen Formen – in jüngster Zeit vor allem durch falsche Polizisten, heisst es weiter in der Mitteilung. Es sei der Kapo in diesem Zusammenhang zudem Ende Juli und Ende August gelungen, je einen Mann in Bern und in Herzogenbuchsee nach der Geldabholung anzuhalten. Der 42-Jährige und der 54-Jährige werden sich vor der Justiz verantworten müssen.

Das rät die Kantonspolizei Um sich, Bekannte und Verwandte zu schützen, gibt die Kantonspolizei folgende Tipps: Seien Sie misstrauisch, wenn Sie Unbekannte dazu bringen wollen, Bargeld abzuheben, zu zahlen und Geld oder Wertsachen zu übergeben oder zu hinterlegen.

Beenden Sie ein solches Telefongespräch, legen Sie auf und melden Sie den verdächtigen Anruf der Polizei.

Geben Sie am Telefon keine persönlichen Daten, Passwörter oder Angaben zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Sprechen Sie mit älteren Personen in ihrem Umfeld darüber und geben Sie die Warnung weiter.

