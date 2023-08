Niesenbahn ausgefallen: Gäste fliegen per Helikopter ins Tal

Das Video eines News-Scouts zeigt, wie mehrere Personen per Helikopter vom Niesen geflogen werden.

Am Samstag gab es im unteren Teil der Niesenbahn einen technischen Defekt. Zahlreiche Gäste seien mit dem Helikopter ausgeflogen worden, meldet ein News-Scout. Ein Video zeigt, wie mehrere Personen einen Helikopter besteigen, der danach wegfliegt.

Schwangere und Kinder seien zuerst ausgeflogen worden. Es seien zwei Helikopter im Einsatz. «Das Berggasthaus kümmert sich hervorragend um die noch anwesenden Gäste», so der News-Scout.

Die Niesenbahn bestätigt einen Ausfall auf der Webseite. «Aufgrund eines technischen Problems in der ersten Sektion kann die Neisenbahn am Sonntag, 20. August 2023 ihren Betrieb voraussichtlich nicht aufnehmen», heisst es dort. «Wir arbeiten mit Hochdruck an der Lösung.»