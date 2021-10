Empörter News-Scout – Spiezer Hotel kennzeichnet Gäste mit Armbändern nach ihrem Impfstatus

Ein News-Scout ist empört über die Methode und will nicht mehr in das Hotel zurückkehren.

«Gelbe Bändeli gibt es für die Geimpften, violette für Getestete und pinke für Personen ohne Zertifikat», erzählt der News-Scout. «Ich habe an der Rezeption gesagt, dass ich das sicher nicht mitmache.» Obschon er kein Zertifikat vorweisen konnte, erhielt der 20-Minuten-Leser ein violettes Armband, um im Hotelrestaurant essen zu können. «Jeder sieht, was ich für einen Status habe», sagt der News-Scout, «ich sehe dabei ein Problem mit dem Datenschutz.»

«Ich finde es richtig krass, dass man Gäste so kennzeichnen will»

Ernst Fuhrer, Direktor des Hotelrestaurants Seegarten Marina, ist jedoch überzeugt, dass die Bedeutung der verschiedenen Farben den Gästen unbekannt ist. «Mit dieser Methode wollen wir sowohl Gäste als auch das Personal entlasten», sagt Fuhrer. So müssten Gäste sich nicht jedes Mal ausweisen, wenn sie im Restaurant speisen wollten, und Mitarbeitende des Hotelrestaurants müssten die Zertifikate nicht immer kontrollieren. Die Unterscheidung zwischen geimpften und getesteten Besucherinnen und Besuchern mache das Seegarten Marina, weil Langzeitgäste jeweils nach Ablauf an einen erneuten Covid-Test erinnert würden.

«Ich finde es richtig krass, dass man Gäste so kennzeichnen will, und fühle mich hier nicht mehr wohl», meint dagegen der News-Scout. Weiter erklärt er, er werde das Hotel nicht mehr besuchen, bis diese Massnahmen aufgehoben seien. «Ich gehe in keine Hotels, die mich zur Schau stellen. Jeder weiss dort, was die Bändeli bedeuten.» Auf die Frage, wie die Methode des Seegartens Marina bei anderen Gästen ankomme, sagt Hoteldirektor Fuhrer, 95 Prozent der Besuchenden hätten kein Problem mit der Kennzeichnung nach Impfstatus.