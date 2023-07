Wegen Spinnenbiss: Chris (52) wachte mit Atemnot auf

Mitten in der Nacht wachte Chris Cowsley aus Sandon in Hertfordshire mit Atemnot auf. Eine Spinne hat sich im Schlaf in seinen Mund geschlichen und ihn in das Gaumenzäpfchen gebissen. (Symbolbild)

Es ist eine Szene wie aus einem Albtraum: In der Nacht auf den 23. Juli schlich sich eine Spinne in den Mund des 52-jährigen Postboten Chris Cowsley aus Sandon in Hertfordshire, England, und biss ihn in das Gaumenzäpfchen. Aufgrund von Atemnot wachte er auf: «Es war eine ganz normale Nacht, aber dann bin ich aufgewacht und konnte nicht mehr atmen», schildert Chris die Situation. Aus diesem Grund rief er die Notrufzentrale an. «Ich dachte, ich würde sterben», so der Postbote.