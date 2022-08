Münchenstein BL: «Spinnen die jetzt?» – Migros verkauft Grättimänner im August

«Spinnen die jetzt in der Migros?», fragte sich Leser Martin Graf aus Reinach, als er am Wochenende in der Gartenstadt in Münchenstein einkaufen war. In der Brot-Auslage der Migros lagen doch tatsächlich Grättimänner zum Verkauf. Graf musste zwei Mal hinsehen. Und da merkte er, diese Bänzen haben eine leichte Veränderung erfahren und wurden augenscheinlich Schwingern nachempfunden. Sie tragen eine Hose aus Zucker und halten die Schweizer Fahne in ihrem breiten Hosenbund. Aus den Grittibänzen sind Schwinger-Bänzen geworden. Auf der Verpackung ist auch der Hinweis auf das Eidgenössische Schwingfest in Pratteln angebracht, wofür die Migros Tickets verlost.