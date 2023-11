Spinnen in der Wohnung: Was lockt sie an?

Auch diesen Herbst sorgt die Nosferatu-Spinne bei Menschen mit Spinnenphobie für Angst und Schrecken. Aber nicht nur diese Spinnenart kommt gerne in die warme Wohnung, auch andere Vertreter der Spezies wechseln nach drinnen, wenn es draussen kalt wird. Und obwohl Spinnen durchaus nützlich sind (sie fressen Stechmücken, Kartoffelkäfer und Motten – eine Kreuzspinne verspeist beispielsweise bis zu zwei Kilo Ungeziefer pro Jahr), wollen sie viele von uns lieber nicht im Wohnzimmer.

Es gibt eine ganze Reihe von Tricks, wie man Spinnen abschreckt. Darunter bestimmte Gerüche, Fliegengitter und eine sehr saubere Wohnung. Du kannst aber auch versuchen, deine Wohnung weniger anmächelig zu machen: Wir zeigen dir Dinge, die Spinnen anlocken und was du dagegen tun kannst.

Es gibt andere Insekten vor Ort

Die Spinnen, die durch dein Wohnzimmerfenster kriechen, sind vermutlich hungrig. Hast du in deiner Wohnung Insekten, lockt das Spinnen an. Bei einer einzelnen musst du dir noch nicht allzu viele Gedanken machen, häufen sich die Spinnensichtungen aber plötzlich deutlich, lohnt es sich abzuklären, ob sie von einer bestimmten Nahrungsquelle angezogen werden.

Das Wetter ist schlecht

Spinnen mögen es zwar ein bisschen feucht, aber nicht richtig nass. Wenn es draussen also regnet, wollen sie lieber reinkommen.

In deiner Wohnung ist es feucht und dunkel

Spinnen lieben etwas feuchte und dunkle Orte, an denen sie sich ungestört ausbreiten können: Keller, Estrich, aber eben auch hinter einer Kommode, die du nie bewegst. Je aufgeräumter, heller und weniger zugestellt deine Wohnung ist, desto weniger Versteckplätzli für Spinnen gibt es.

Du hast das Licht an – und die Fenster offen

Zwar weiss man mittlerweile, dass Spinnen nicht von Lichtquellen angezogen werden, aber ihre Nahrung eben schon: Damit die Spinne also nicht den vielen Müggli und anderen Insekten in dein Schlafzimmer folgt, solltest du das Fenster nur bei ausgeschaltetem Licht öffnen. Oder in ein Fliegengitter investieren.