Schweizer Nati: «Spionageangriff» auf Geheimtraining

An einigen Orten wurden gar Löcher in die Abdeckfolie gerissen.

Nati-Trainer Murat Yakin macht die Schotten dicht! Nachdem am Sonntag unglaubliche 3200 Fans ans öffentliche Training in Tenero pilgerten, bereitet sich die Nati ab sofort hinter verschlossenen Türen auf die beiden EM-Quali-Spiele gegen Andorra und Rumänien vor. Der Trainingsplatz 75 auf dem Gelände des Nationalen Jugendsportzentrums ist deshalb grosszügig mit Absperrungen und Werbeplakaten, die als Sichtschutz dienen sollen, eingedeckt worden.

Doch während am Montagmorgen die Medienschaffenden nur für die ersten 15 Minuten zum Training zugelassen sind und anschliessend hinter die mit einem Sichtschutz versehenen Absperrungen müssen, lassen sich Hunderte von jungen «Spioninnen» und «Spionen» nicht so einfach von den getroffenen Vorkehrungen aufhalten.

«Haben damit gerechnet»

Wechsel des Trainingsplatzes

Zu weiteren Massnahmen will man beim Verband nicht greifen – sofern alles im Rahmen bleibt. «Ein paar neugierige Kinder sind nichts anderes als ein Zeichen, dass die Nati interessiert und begeistert», freut man sich bei der Nati sogar ein wenig über den «Spionageangriff». Erst wenn jungen Fans gewisse Grenzen überschreiten und so den Ablauf des Trainings stören sollten, würde das Sicherheitspersonal und der Staff diese höflich auffordern, sich an die Regeln zu halten, so Affuso.