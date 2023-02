Chinesischer Spionageballon fliegt über US-Atomraketenlager

Pentagon : Spionageballon über Atomraketenlager – jetzt meldet sich China zu Wort

China hat nach Berichten über einen Spionageballon im US-Luftraum zur Ruhe aufgerufen. Zu den Berichten über einen chinesischen Ballon werde ermittelt, teilte Mao Ning vom chinesischen Aussenministerium am Freitag mit. «China ist ein verantwortungsbewusstes Land und hat sich immer strikt an internationale Gesetze gehalten», sagte Mao. Ob ein geplanter Besuch von US-Aussenminister Antony Blinken in China in diesem Monat stattfinden werde, sei unklar.