Produktionsfehler : Spirale bricht und bleibt in Sandras (28) Körper stecken

Vor fünf Jahren wurde Sandra G. eine Goldspirale eingesetzt. Beim Versuch, sie zu entfernen, ging jedoch etwas gewaltig schief.

Im November 2015 liess sich Sandra G. (Name geändert) eine Goldspirale einsetzen. «Alle sechs Monate bin ich zur Kontrolle gegangen, es war alles in Ordnung», so die Fotografin aus Wien. Nach fünf Jahren liess sich die 28-Jährige im August 2020 das Verhütungsmittel entfernen. Beim Herausziehen brach jedoch ein Seitenarm.

«Laut Ultraschall lag der Arm direkt neben meinem Gebärmutterhals in meiner Gebärmutter. Eigentlich habe ich noch Glück gehabt. Denn die Spirale hätte auch in mir brechen können, ohne dass ich es merke», sagt G.

Operation unter Vollnarkose

Drei Modelle betroffen

In der Schweiz können sich Frauen, die eines der betreffenden Präparate (siehe Bildstrecke) haben, an die Patientenstellen, an die Schweizerische Stiftung SPO Patientenorganisation oder an das Heilmittelinstitut Swissmedic wenden.