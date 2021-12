Kritische Schwelle unterschritten – Spitäler bauen wegen drohendem Kollaps improvisierte IPS-Betten auf

So können improvisierte «Ad- h oc-Betten» geschaffen werden. Die Chancen, das Spital lebend zu verlassen, sinkt für die Patienten und Patientinnen aber.

Die Schwelle von 150 freien IPS-Betten wurde am Donnerstag unterschritten.

Auf Schweizer Intensivstationen wird der Platz knapp: Am Donnerstag gab es weniger als 150 freie IPS-Betten. Wie Andreas Stettbacher vom Koordinierten Sanitätsdienst (KSD) der Armee sagte, müsse beim Unterschreiten dieser Schwelle immer mehr auf improvisierte Ad-hoc-Betten (siehe Box) ausgewichen werden.

Schweizweit werden deshalb Ad-hoc-Kapazitäten aufgebaut. So gibt es etwa im Wallis vier improvisierte Betten. Und Marc Kohler, der CEO der Thurgauer Spitäler, sagt: «Wir haben sechs zusätzliche Ad-hoc-Plätze.» Das sei aber nur für kurze Zeit bewältigbar: «Auf Dauer geht das nicht – und mehr solcher Betten können wir schon gar nicht betreiben.»

Schweizweit verschobene OPs

Auch das Inselspital Bern läuft am Anschlag. Ab nächster Woche müssen laut Sprecherin Petra Ming viele nicht-dringliche Operationen verschoben werden: «Mit dem Personal aus der Anästhesie können wir einzelne zusätzliche zertifizierte IPS-Betten betreiben.» Für den Aufbau von Ad-hoc-Betten fehle das Personal gar ganz, sagt Ming. Bei diesen wäre zudem die Qualität der Betreuung tiefer: «Das würde letztendlich auch die Sterblichkeitsrate beeinflussen.»

Bei der Gesundheitsdirektorenkonferenz bestätigt man, dass vielerorts Operationen verschoben werden müssen. So könnten die IPS-Kapazitäten zwar erhöht werden, sagt Sprecher Tobias Bär: «Ein so starker und kurzfristiger Ausbau wie im Frühling 2020 ist aber nicht mehr möglich.» Das liege etwa daran, dass das Gesundheitspersonal schon lange am Limit laufe.