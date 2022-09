Pressekonferenz: Spitäler in Uster und Affoltern werden doch nicht geschlossen

Gesundheitsdirektorin und Regierungsrätin Natalie Rickli hat an einer Medienkonferenz die Spitalplanung 2023 vorgestellt.

Entgegen der Erwartungen hat die Gesundheitsdirektion am Donnerstag verkündet, dass die Spitäler Uster und Affoltern auch in der Spitalplanung 2023 ihren Leistungsauftrag behalten.

An einer Pressekonferenz hat die Zürcher Gesundheitsdirektorin und SVP-Regierungsrätin Natalie Rickli mit Vertretenden des Amts für Gesundheit die Spitalplanung 2023 vorgestellt. Diese regelt, wie die stationäre Gesundheitsversorgung im Kanton für die nächsten zehn Jahre aussehen wird. Die vom Regierungsrat festgesetzten Spitallisten gelten ab Januar 2023. Alle Spitäler mussten sich für einen Listenplatz bewerben, damit sie weiterhin in der Grundversorgung mit dem Kanton abrechnen können.

Im Entwurf der Spitalliste, die im Frühling in die Vernehmlassung ging, hiess es noch, dass die Leistungsaufträge der Spitäler Uster und Affoltern nur noch für drei Jahre vergeben werden. Nun wurde jedoch anders entschieden: Das Spital Affoltern kann mit Abstrichen weitermachen und das Spital Uster erhält einen definitiven Leistungsauftrag.

Lösungen für Affoltern und Uster

Die Dielsdorfer Klinik Adus Medica verliert hingegen ihren Leistungsauftrag und erhält somit keine staatlichen Beiträge mehr. «Die rein elektiv tätige Klinik in Dielsdorf erreicht in keinem der angebotenen Leistungsbereiche eine für die Kantonsbevölkerung versorgungsrelevante Rolle», schreibt der Regierungsrat in einer Mitteilung.