Dringend benötigt – Spitäler lassen sich spezialisiertes Fachpersonal viel kosten

In den Spitälern der Schweiz fehlt es nach wie vor an Pflegepersonal. Und jährlich geben über 2000 Pflegefachpersonen ihren Beruf auf.

Über 2000 Pflegefachpersonen geben in der Schweiz jedes Jahr ihren Beruf auf, seit Beginn der Corona-Pandemie sind es noch mehr geworden. Und in Ausbildung befinden sich nicht einmal halb so viele angehende Fachkräfte, wie Spitäler, Heime und Spitex-Organisationen benötigen würden.

Provisionen, hohe Stundenlöhne

Weil Fachkräfte auf dem ausgetrockneten Arbeitsmarkt fehlen, suchen Spitäler vermehrt Aushilfen über spezialisierte Vermittlungsfirmen, wie die «NZZ am Sonntag» berichtet. Der grösste Mangel herrscht in der Intensiv-, Notfall- und Anästhesiepflege. «Je spezialisiertere Ausbildungen gefragt sind, desto schwieriger ist es, die Fachkräfte zu finden», sagt eine Personalvermittlerin. «Wir arbeiten hierfür mit externen Firmen zusammen», bestätigt Petra Ming, Sprecherin der Inselgruppe in Bern. «Die vermittelten Pflegefachpersonen werden entweder sehr kurzfristig für einzelne Tage oder für längere Einsätze über mehrere Monate gebucht», sagt Ming. Auch am Universitätsspital Zürich und an anderen Kantonsspitälern ist die Praxis mittlerweile fest etabliert.