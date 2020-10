Schon in vier Wochen könnten die Schweizer Spitäler überlastet sein, warnte die Taskforce des Bundes zum Coronavirus den Bundesrat am Mittwoch. Nun reagiert die Schweizerische Gesundheitsdirektoren-Konferenz (GDK) auf die Prognose, wie der « Tages-Anzeiger » berichtet. Und zwar mit einer Massnahme, die bereits im Frühling während der ersten Welle des Coronavirus ergriffen wurde: Spitäler müssen ihre nicht dringenden Eingriffe wieder verschieben. Der Kanton Genf hatte diesen Entscheid bereits vor zwei Tagen getroffen.

An der Medienkonferenz vom Mittwoch hatten GDK-Präsident Lukas Engelberger und Gesundheitsminister Alain Berset erneut vor der weiteren Ausbreitung der Pandemie gewarnt. «Die Lage ist ernst», sagte Berset. «Die Hospitalisierungen steigen weiter an, die Lage wird jeden Tag schlechter.» Weitere Massnahmen will der Bundesrat aber bis am kommenden Mittwoch nicht ergreifen. Es gehe darum, abzuwarten, was die neuen Massnahmen bewirken.