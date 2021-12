Überlastung im Gesundheitswesen – Spitäler wollen lukrative Operationen statt Covid-Kranke

Die Pandemiepolitik des Bundes hat ein Ziel: Die Überlastung der Spitäler verhindern. Am 22. Dezember waren die Schweizer Spitäler zu 75,8 Prozent ausgelastet, die Intensivstationen zu 77,4 Prozent.

Also hat es noch zwischen 20 und 25 Prozent Kapazität in den Spitälern. Doch es geht nicht nur um Kapazität, sondern auch um das Geschäftsergebnis. Denn die Spitäler müssen Rendite erzielen, und sie verdienen an nicht-dringlichen Eingriffen wie Knie- und Hüftoperationen deutlich mehr als mit Covid-Patienten. Das bestätigen mehrere Fachleute auf Anfrage. Doch genau die lukrativen Eingriffe müssen jetzt verschoben werden. Dazu hat der Bundesrat die Spitäler Mitte Dezember ermahnt.