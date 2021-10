Zu hohe Prämien als Folge – Preisüberwacher prangert Abzocke der Spitäler bei zusätzlich Versicherten an

Bei zusätzlich Versicherten verrechnen die Später viel zu viel, so eine Analyse des Eidgenössischen Preisüberwachers.

Die Schweizer Spitäler verlangen für Leistungen, die durch die Krankenzusatzversicherung bezahlt werden, mehr als nötig. Es gibt «klare und unübersehbare Hinweise darauf, dass die Krankenzusatzversicherungstarife in der Schweiz flächendeckend überhöht sind», wie der Eidgenössische Preisüberwacher, Stefan Meierhans, in einer Mitteilung vom Dienstagmorgen schreibt.

Das hat Folgen für die Krankenkassenprämien. Denn laut dem Preisüberwacher schlagen sich diese überhöhten Preise in überhöhten und nicht zu rechtfertigenden Prämien für die Halbprivat- und Privatversicherungen in der Schweiz nieder. Meierhans fordert deshalb regulatorische Änderungen (siehe Box).

So sollen die Tarife sinken

Die untersuchten Tarife auf Stufe Zusatzversicherung vergüten stationäre Spitalleistungen. Diese kommen zusätzlich zu den Leistungen, die über die obligatorische Grundversicherung abgerechnet werden, hinzu. Es handelt sich hierbei also um «Mehrleistungen» wie beispielsweise den Aufenthalt in einem Einzelzimmer oder die freie Arztwahl.

Laut dem Preisüberwacher belaufen sich die von den Spitälern verrechneten Zusatzleistungen pro Fall im Schnitt bei 6745 Franken in der Halbprivatabteilung und 8960 Franken in der Privatabteilung. Zudem variieren die Tarife von Spital zu Spital sehr stark.

So verrechnen die teuersten Spitäler rund neunmal mehr höhere Tarife als die günstigsten. Oftmals stellen sie sogar mehr als die Fallpauschale in der Grundversicherung in Rechnung, welche sich durchschnittlich auf rund 9600 beläuft.