20 Prozent wollen sich laut einer neuen Umfrage nicht impfen lassen, 28 Prozent sind unschlüssig: Corona-Impfzentrum in Windisch.

Experten befürchten spätestens dann eine neue Welle von Corona-Patienten in den Spitälern.

Bis im Sommer sollten alle, die sich impfen lassen wollen, ihre Impfdosis erhalten haben. Bundesrat Alain Berset stellte für diesen Zeitpunkt ein Ende aller einschneidenden Corona-Massnahmen in Aussicht. Wie die «NZZ am Sonntag» (Bezahlartikel) schreibt, befürchten Experten nun spätestens dann eine neue Welle von Corona-Patienten in den Spitälern.