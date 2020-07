Schwyz

Spital-Angestellte bringt Coronavirus aus den Ferien mit

Im Spital Schwyz wurde eine Angestellte positiv auf das Coronavirus getestet. Die Frau brachte das Virus aus den Ferien mit.

Mehrere Angestellte mussten in Quarantäne.

Sie infizierte sich in den Ferien.

Das Spital Schwyz hatte in den vergangenen Wochen mit einem positiven Coronatest zu kämpfen. Wie der « Bote der Urschweiz» schreibt, brachte eine Ferienrückgängerin das Virus ins Spital. Mehrere Angestellte mussten isoliert werden. Das Spital bestätigt den Vorfall auf Anfrage der Zeitung.

Die Direktorin des Spitals sagt: «In der vorletzten Woche wurde eine im Spital Schwyz arbeitende Person positiv auf Sars-CoV 2 getestet. Diese Person war davor drei Wochen in den Ferien, die erste Woche in einem Risikoland und danach zwei Wochen in einem anderen Land, welches nicht als Risikoland eingestuft ist.»