Nachfrage verdoppelt - Spital engagiert Security wegen «gigantischem» Impf-Ansturm

Seit Montag muss man ein Covid-Zertifikat vorweisen, wenn man beispielsweise in ein Restaurant will.

Auch in Einsiedeln gibt es mehr Personen, die sich impfen lassen: Am Ameos Spital hat sich die Nachfrage mehr als verdoppelt.

Im Spital Schwyz wollten sich in den letzten Tagen teilweise doppelt so viele Personen spontan impfen lassen als an den Tagen zuvor.

«Wir mussten sogar eine Security aufbieten, da nicht alle Personen sofort geimpft werden konnten und am Abend Personen auf den nächsten Tag vertröstet werden mussten.» Am vergangenen Donnerstag und Freitag wollten sich mehr als doppelt so viele Personen spontan impfen lassen als an den Tagen zuvor.