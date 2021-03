Eine einfache Verwaltungsformalität artete für eine Familie aus dem Kanton Waadt zum Schockerlebnis aus. Eigentlich hätte das Riviera-Chablais Spital, in Rennaz am vergangenen Wochenende eine einfache Benachrichtigung für die Überstellung der Mutter ins Waadtländer Universitätsspital CHUV, ausstellen sollen, doch es kam anders. «Mein Vater wurde vom Hausarzt meiner Mutter kontaktiert», sagt sich die Tochter (50). «Er hatte ein Dokument erhalten, in dem der Tod unserer Mutter angekündigt wurde und versuchte herauszufinden, was mit ihr passiert ist.»