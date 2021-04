Heiden AR - Spital Heiden schliesst – 180 Angestellte betroffen

«Der seit Jahren stärker werdende wirtschaftliche Druck auf die Spitäler in der Schweiz, speziell in der Region

Ostschweiz, und die fortschreitende Spezialisierung in der Medizin gingen auch am Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (SVAR) nicht spurlos vorbei», heisst es am Montag in einer Mitteilung der Kantonskanzlei Appenzell Ausserrhoden. Verschärfte externe Rahmenbedingungen wie die angeordnete Verschiebung von Behandlungen vom stationären in den ambulanten Bereich, Mindestfallzahlen und die ungünstige Entwicklung der Tarife in der Akutsomatik und der Psychiatrie führten im SVAR zu empfindlichen Verlusten. Deshalb hat der Ausserrhoder Regierungsrat dem Antrag des Verwaltungsrats des Spitalverbunds Appenzell Ausserrhoden zugestimmt, das Spital Heiden per Ende 2021 zu schliessen. Ausgenommen davon ist der vom SVAR in Heiden betriebene Rettungsdienst. Damit werde sichergestellt, dass die Notfallversorgung auch in Zukunft gewährleistet sein wird.