Biden muss einen herben Rückschlag verkraften

Biden trifft am Mittwoch in Israel ein.

Nach seinem für Mittwoch geplanten Besuch in Israel wollte Biden eigentlich in die jordanische Hauptstadt Amman weiterreisen, um sich dort mit Jordaniens König Abdullah II., dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi und dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas zu treffen. Dieses Treffen wurde von Jordanien nach der Explosion in einem Spital in Gaza mit Hunderten Toten abgesagt. Der Gipfel werde verschoben, sagte Aussenminister Aiman Safadi.