Spital muss Maya Kowalski 261 Mio. Dollar zahlen

Maya Kowalski bricht in Tränen aus, als die Richterin das Kinderspital Johns Hopkins zur Zahlung von 261 Millionen US-Dollar Schadenersatz verurteilt. 20 Minuten

Darum gehts Maya Kowalski kam als Zehnjährige mit Schmerzen ins Kinderspital Johns Hopkinks.

Die Ärzte behaupteten, die Eltern würden ihre Tochter misshandeln.

Nach einer Serie tragischer Ereignisse landete der Fall vor Gericht.

Am Mittwoch umarmten sich Maya Kowalski, ihr Bruder Kyle und deren Vater Jack ganz fest. Sie weinten vor Freude – soeben hatte ein Gericht in Sarasota im US-Staat Florida das Kinderspital Johns Hopkins zur Zahlung von 261 Millionen US-Dollar Schadenersatz (umgerechnet 235 Millionen Franken) an die Familie verurteilt.

Die Ärzte des renommierten Spitals hatten Maya vorgeworfen, ihre Krankheit vorzutäuschen. Den Eltern warf das Spital zudem vor, die Tochter zu misshandeln. Nachdem der eingeschaltete Sozialdienst ihnen verboten hatte, das Kind zu sehen, nahm die Geschichte eine tragische Wende, als Mayas Mutter Beata sich das Leben nahm. Dafür wurde das Johns Hopkins nun wegen Freiheitsberaubung, Körperverletzung und medizinischer Fahrlässigkeit schuldig gesprochen.

Die Krankheit von Maya Kowalski

Die traurige Geschichte der Familie Kowalski begann vor über zehn Jahren, als Maya plötzlich begann, Schmerzen am ganzen Körper zu spüren. Ein Arzt diagnostizierte dem Kind das komplexe regionale Schmerzsyndrom (CRPS), eine seltene neurologische Erkrankung, die bei der geringsten Berührung starke Schmerzen verursacht. Er verschrieb Maya das Narkosemittel Ketamin – es ging ihr besser.

Die Diagnose im Johns Hopkins Kinderspital

2016 wurde die Zehnjährige mit Magenschmerzen ins Johns Hopkins Kinderspital eingeliefert. Die Ärzte zweifelten die erste Diagnose an und gaben Maya kein Ketamin mehr. Mutter Beate wandte sich an die Mediziner und bat, Maya Ketamin zu geben, da sich die Behandlung mit dem Medikament in der Vergangenheit als erfolgreich erwiesen hatte. Doch statt auf die Bitte der Mutter einzugehen, zeigte die Spitalleitung die Familie bei der Sozialbehörde an.

Die Anzeige gegen Beata Kowalski

Sozialarbeiterin Sally Smith unterstellte der Mutter, psychisch krank zu sein. Konkret behauptete Smith, dass Beata am Münchhausen-Syndrom leide. Ihre Tochter hätte dadurch Krankheits-Symptome entwickelt, lautete die Theorie der Beamtin.

In der Folge wurde das Kind zwischen dem Oktober 2016 und Januar 2017 in Staatsgewahrsam genommen. Die Familie durfte Maya im Spital kaum besuchen, das Mädchen war isoliert in einem Zimmer mit Überwachungskameras.

Beata Kowalski mit ihrer Tochter Maya. Netflix PR

Der Suizid der Mutter

Zweieinhalb Monate nachdem die Behörden Maya von ihrer Familie getrennt hatten, entschied ein Richter, dass Beata von ihrem Kind komplett getrennt werden sollte. Wenige Tage später nahm sich die Mutter im Alter von 43 Jahren das Leben. Sie hinterliess einen Brief: «Es tut mir leid, aber ich kann den Schmerz nicht mehr ertragen, von Maya getrennt zu sein und wie eine Kriminelle behandelt zu werden. Ich kann nicht zusehen, wie meine Tochter unter Schmerzen leidet und es immer schlimmer wird.»

Das Leben danach

Kurz nach dem Suizid der Mutter wurde Maya aus dem Spital entlassen und der Obhut ihres Vaters übergeben. Die Familie warf dem Spital vor, mit seinen Massnahmen letztendlich zum Tod von Beata beigetragen zu haben. Sie reichten Klage gegen das Johns Hopkins ein.

«Zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dass mir Gerechtigkeit widerfahren ist», sagte die heute 17-jährige Maya Kowalski ausserhalb des Gerichtssaals. Die Jugendliche besucht derzeit die Duke University und nimmt dort an Programmen für hochbegabte Kinder teil.

Auf Netflix erzählt der Dokumentarfilm «Kümmert euch um Maya» den Kampf der Familie Kowalski gegen das US-Gesundheitssystem.