«Ja, ich will» auf der Intensivstation

Spital organisiert Hochzeit für Covid-19-Patienten

Carlos Muniz erkrankte an Covid-19 wenige Tage vor seiner Hochzeit. Als sich sein Zustand verschlechterte, kam ein Krankenpfleger mit einer lebensrettenden Idee auf.

Das war nicht der Plan: Die beiden wollten Mitte Juni heirateten, doch dann erkrankte Muniz an Covid-19.

Grace Leimann und Carlos Muniz heirateten am 11. August im Spital von San Antonio im US-Staat Texas.

Grace Leimann und Carlos Muniz aus San Antonio im US-Staat Texas wollten Mitte Juli heiraten - dann erkrankte der Bräutigam an Covid-19. Am 15. Juli wurde Muniz mit einer schweren Lungenentzündung ins San Antonio's Methodist Hospital eingeliefert.

Nach 10 Tagen auf der Corona-Station musste der Mann auf die Intensivstation verlegt werden. « Seine Lungen kollabierten und ich hätte ihn beinahe zweimal verloren » , erzählt Grace dem Sender KS AT . Muniz wurde an ein Beatmungsgerät angeschlossen.

Laut Pfleger Matt Holdridge hatte e s sein Team mit « einem der schlimmsten Covid-19-Fälle zu tun, die wir bisher hatten » . In einem Gespräch mit Grace erfuhr er von den gescheiterten Hochzeitsplänen. Da hatte er sofort eine Idee: Die Hochzeit sollte trotzdem stattfinden - im Spital.

Die seelische Komponente bei der Genesung

« Es blieb kein Augen trocken », erzählt Pfleger Holdridge zu «CNN» . « Diese Hochzeit war ein magisches Ereignis » - auch für das Spitalpersonal, das während der Corona-Pandemie in den USA täglich mit schwierigen Situationen konfrontiert i st . « Wir brauchten das genauso wie sie » , meint Holdridge.

Muniz' Zustand ha be sich inzwischen weiter verbessert, so der Krankenpfleger. Einen Tag nach der Hochzeit konnte er zum ersten Mal von seinem Bett auf einen Stuhl wechseln. Am Freitag wurde der Patient von der Beatmungsmaschine genommen.