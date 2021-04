Junge Corona-Patienten - Spital-Patienten werden jünger – was tun bis zur Impfung?

Das Coronavirus greift zunehmend auf jüngere Altersgruppen über. Da diese meist noch keinen Zugang zur Impfung haben, liegen mehrheitlich unter 60-jährige Covid-Patienten im Spital. Auch junge Menschen erkranken öfter schwer am Virus: Aktuell verzeichnet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) bei den 30-39-Jährigen 20 Hospitalisationen. Zuletzt waren es in der zweiten Welle im November so viele. Bei den 20-29-Jährigen sind es neun Hospitalisierte.

Die Verschiebung bestätigte auch Patrick Mathys, Leiter der Sektion für Krisenbewältigung beim BAG, am jüngsten Point de Presse. Ein Teil davon könne auf die britische Variante zurückzuführen sein. Auch junge Hospitalisierte mit schwerem Verlauf überleben die Krankheit nicht in jedem Fall. Ende März meldete das BAG erstmals den Todesfall eines Teenagers. Dabei handelt es sich um einen 19-jährigen Risikopatienten aus dem Kanton Luzern.

«Virus zirkuliert auf extrem hohem Niveau»

Taskforce-Mitglied Olivia Keiser teilt die Bedenken. «Unter den jungen Leuten ist fast noch niemand geimpft und das bleibt wohl noch länger so – insbesondere für Kinder, für welche die Impfung ja noch nicht zugelassen ist», so die Epidemiologin. Angesichts der neuesten Öffnungen und des Drei-Phasen-Modells sei insbesondere auch die junge Bevölkerung dem Virus stark ausgesetzt. Die britische Mutation sei ansteckender und laut Studien auch tödlicher. «Da das Virus auf extrem hohem Niveau zirkuliert und somit immer mehr Ungeimpfte schwer erkranken können, drohen in den Spitälern Engpässe.»



Keiser gibt zu Bedenken, dass ungeimpfte Personen, die nicht im Homeoffice arbeiten können, wie zum Beispiel Lehrpersonen, wenn möglich früher geimpft werden sollten. In Schulen müssten zudem konsequent Massentests durchgeführt, CO2-Messgeräte verwendet und auch Filteranlagen eingebaut werden. «Positive Fälle müssen sofort isoliert und die Quarantäne muss konsequent umgesetzt werden.»