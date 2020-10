30 bis 40 Prozent der Tests positiv«Wir haben einen der europaweit schlimmsten Ausbrüche»

Belastung soll reduziert werden

«Die für COVID-Patienten reservierte Isolationsstation füllt sich täglich mehr und der Anteil Patienten mit Beatmungsbedarf nimmt zu.» Es sei von grösster Wichtigkeit, die sich abzeichnende enorme Belastung für das Spital zu reduzieren. Das Spital wählt deutliche Worte in seinem Appell an die Bevölkerung: «Tragen Sie Masken und vermeiden Sie Menschenansammlungen – auch privat. Es ist Zeit zu reagieren. Sofort!»

In einem Video wenden sich Spitalangestellte direkt an die Bevölkerung: «Aktuell haben wir in Schwyz einen der europaweit schlimmsten Ausbrüche von Covid-19», sagt im Video etwa Reto Nüesch, der Chefarzt Innere Medizin beim Spital. «Die Situation im Spital ist zunehmend schlimm. Wir haben immer mehr Patienten, denen es wirklich schlecht geht», so Nüesch weiter. Man versuche alles zu machen, um die Leute zu retten. «Es gelingt uns auch in vielen Fällen. Leider nicht immer.»