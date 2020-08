Spitaldirektor von Tafers FR «Solche Fälle sollen sich nicht wiederholen»

Weil die Notfallstation im Spital Tafers geschlossen war, konnte eine Frau nicht schnell behandelt werden. Das Spital nahm heute Stellung zum Fall.

«Nach 30 Minuten musste die Frau für Tod erklärt werden»

Vonlanthen spricht den Hinterblieben sein Beileid aus: «Wir stehen in Kontakt mit der Familie. Sie hat uns die Erlaubnis gegeben, hier offen über den Fall zu sprechen.» Vor den Medienvertretern spricht das Spital von einem unglücklichen Fall, aus dem man seine Lehren ziehen will: «Soche Fälle sollen sich nicht wiederholen». Eine Spital-Sprecherin führt aus: «Wir werden in einer breiten Kampagne auf die Öffnungszeiten unserer Spitäler aufmerksam machen und wollen zeigen, wie man sich in solchen Situationen richtig verhält.» Obschon das Spital seit dem Frühling die externe Kommunikation intensiviert habe, zeige der Fall, dass es hier noch mehr Anstrengungen brauche.