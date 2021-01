Der verantwortliche Arzt wollte S. ohne Maske aber nicht untersuchen. Dispens hin oder her.

Am Montag wollte sich der 60-jährige O.S. im Kantonsspital Olten untersuchen lassen, da er starke Schmerzen an der Schulter hatte.

Eine Hygienemaske trug der Mann an seinem Termin nicht – er wies dafür eine gültige Maskendispens vor.

Keine Untersuchung für maskenlosen Mann

Keine Maske, keine Verarztung. Das hiess es, als S. am Montag ohne Schutzmaske beim Kantonsspital Olten auftauchte. Dabei wies er dem Personal auch seine Maskendispens vor und beteuerte, dass er aus medizinischen Gründen keine Maske tragen könne, führt S. gegenüber 20 Minuten aus: « Ich habe keine Lungenkrankheit, aber Atembeschwerden , wenn ich eine Maske trage .» Deswegen habe er von seinem Hausarzt eine Dispens erhalten.

Davon wollte das Spital jedoch nichts wissen. «Der Arzt erklärte mir, dass er die Dispens nicht anerkennt», so der Oltner. In einem Schreiben, das 20 Minuten vorliegt, hielt das Spital seinen Entscheid fest. «Da Sie sich weigern eine Maske aufzusetzen, lehne ich persönlich eine Sprechstundenkonsultation ab», steht in dem Schreiben. Dies trotz der attestierten Maskendispens, wie der Arzt selber festhält.