1 / 3 Der ausserordentliche Einsatz des städtischen Personals in der Corona-Krise wird mit einer Einmalzulage gewürdigt. Getty Images Stadtzürcher Angestellte erhalten einen Coronabonus von fünf Millionen Franken – dazu gehören auch Mitarbeitende im Stadtspital Triemli. Stadtspital Triemli Die SP hatte eine Zulage von 2000 Franken pro Angestellte in Heimen, Spitälern und Spitex gefordert. Getty Images

Darum gehts Das Gesundheitspersonal leitet einen grossen Effort zur Bewältigung der Corona-Pandemie.

Der Zürcher Gemeinderat hat nun eine Einmalzulage für städtische Angestellte gutgeheissen.

Beim Berufsverband der Pflegenden spricht man von einer kleinen Wertschätzung.

Im Frühling bedankte sich die Bevölkerung beim Gesundheitspersonal auf den Balkonen mit einem Applaus für ihren ausserordentlichen Einsatz in der Corona-Krise. Seither ist auch von einer Extrazulage die Rede. Die Mitarbeitenden in Spitälern, Alters- und Pflegeheimen und in der Spitex sollen mit einem Corona-Bonus belohnt werden. Der Stadtzürcher Gemeinderat hat am Mittwochabend einer solchen Einmalzulage zugestimmt.

Die SP hatte eine Zulage von pauschal 2000 Franken für die städtischen Angestellten in Heimen und Spitälern sowie Spitex-Mitarbeitende gefordert. «Das macht knapp einen Franken pro Arbeitsstunde – ein Beitrag, der nicht übertrieben, sondern mehr als verdient ist», sagt SP-Gemeinderat Florian Utz. Das Pflege- und Betreuungspersonal in den Alters- und Pflegeheimen, in den Spitälern und in der Spitex habe Grossartiges geleistet. «Diese Arbeit soll auch finanziell honoriert werden.»

«Keine Berufsgruppe bevorzugen»

Dieser Antrag fand aber keine Mehrheit. «Es ist unbestritten, dass das städtische Pflege- und Betreuungspersonal eine gute Arbeit gemacht hat», sagt Severin Pflüger, Präsident FDP Stadt Zürich. Aber es sei falsch, nach dem Giesskannenprinzip allen 2000 Franken auszuzahlen. Zudem gebe es etliche andere Berufsgruppen, die auch sehr viel geleistet haben – zum Beispiel Polizei, Lehrer oder IT-Fachleute. «Es geht nicht, dass wir nur einseitig eine Berufsgruppe bevorzugen.»

Dennoch dürfen sich unter anderem Spitalangestellte auf einen Corona-Bonus freuen. Der Gemeinderat Zürich hat am Mittwoch fünf Millionen Franken als Einmalzulage für das städtische Personal ins Budget 2021 aufgenommen. Über die konkrete Verteilung entscheidet der Stadtrat später. «So bleibt es wohl bei wenigen Hundert Franken pro Mitarbeitenden», befürchtet Befürworter Utz.

«Kleine Wertschätzung»