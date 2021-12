80 pro Tag im Schnitt – Spitaleinweisungen sinken – Grund zur Erleichterung?

Seit zwei Wochen sinken die Fallzahlen – und auch die Hospitalisationen. Zeigt sich Licht am Ende des Tunnels?

Darum gehts Seit zwei Wochen gehen die Spitaleinweisungen und die Fallzahlen zurück.

GLP-Nationalrat Martin Bäumle vermutet, dass die Fallzahlen wegen Omikron im Dezember ansteigen könnten, sollten sich die bisherigen Vermutungen zu Omikron bewahrheiten.

Falls Omikron jedoch viel ansteckender, dafür weniger aggressiv sein sollte als Delta, könnten strengere Massnahmen und Triagen ausbleiben.

Patrick Mathys vom BAG sagt jedoch, dass die Spitaleinweisungen in den nächsten Tagen wieder ansteigen würden.

Die offiziellen Covid-Zahlen deuten derzeit auf Entspannung hin. Nachdem die am Freitag vom Bundesrat verordneten Massnahmen für viele zu spät kamen und Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen eine unabwendbare Überlastung der Spitäler befürchteten, sieht die Situation jetzt anders aus.

Die Daten vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) zeigen nämlich, dass die täglichen Hospitalisationen respektive der Sieben-Tage-Schnitt in den vergangenen zwei Wochen stetig gesunken ist. So lag der Schnitt am 8. Dezember noch bei knapp 112 Spitaleinweisungen mit Covid-19, lag er sechs Tage später noch bei knapp 81 Hospitalisationen.

Zeitgleich sanken auch die täglich laborbestätigten Infektionszahlen. Am St.-Niklaus-Tag vermeldete das BAG mit 12’772 Fällen einen neuen Rekord an Infektionen. Seither sank der Sieben-Tage-Schnitt langsam. Am vergangenen Freitag verzeichnete das BAG beispielsweise knapp 8689 neue Fälle.

Stabile Spitaleinweisungen

Auf diese Entwicklung weist auch die Reproduktionszahl hin, die angibt, wie viele weitere Personen ein Infizierter oder eine Infizierte im Schnitt ansteckt. Seit Ende November sank der Wert langsam und hat sich mittlerweile etwas unter eins eingependelt. Zum Vergleich: Als Anfangs Juni 2021 weniger als 100 Fälle pro Tag verzeichnet wurden, lag die Reproduktionszahl bei gut 0,62.

Im Vergleich zu vor zwei Wochen hat sich die Situation in den Spitälern zumindest stabilisiert respektive etwas entspannt. Damals warnten mehrere Spitäler vor einer drohenden Überlastung. So musste zum Beispiel das Unispital wegen Personalmangels mehrere Intensivbetten sperren.

«Erste Signale zu Omikron an Weihnachten»

Wie ist diese Entwicklung einzuordnen? Martin Bäumle, GLP-Nationalrat und Atmosphärenwissenschaftler, findet es zu früh, um eine klare Prognose zur epidemiologischen Entwicklung zu wagen. Er beobachte die Situation genau und erwarte erste Signale zu Omikron um Weihnachten herum.

Er vermute jedoch, dass die Fallzahlen wegen Omikron noch im Dezember deutlich ansteigen könnten, sollten sich die bisherigen Vermutungen zur starken «Immun-Escape» von Omikron bewahrheiten. «Falls Omikron jedoch nicht extrem viel ansteckender, aber dafür weniger aggressiv als die Delta-Variante sein sollte, könnten wir ohne Überlast der Intensivbetten oder breitflächige Schliessungen durch den Winter kommen.» Trotzdem würden die Spitalbelastungen länger hoch bleiben, sagt Bäumle.

Doch Bäumle bereiten vielmehr die seit dem 20.12.21 gelockerten Einreisebestimmungen für Rückreisende sowie Skitouristen und -touristinnen Sorgen. Dass diese ohne Booster, Doppeltest oder Quarantäne in die Schweiz einreisen dürfen, ist für Bäumle unverständlich – andere Länder verschärfen laufend und die Schweiz lockt wie 2020 Touristen an. «Das ist schlicht unverantwortlich!» Er befürchtet, dass gerade Touristen und Touristinnen so mehr Viruslast in die Schweiz bringen könnten. «Der Bundesrat schränkt die Schweizer Bevölkerung markant ein und lockerte gleichzeitig die Einreisebestimmungen massiv.»

«Patienten bleiben lange auf der Intensivstation»

Entwarnung will auch Patrick Mathys, Leiter der Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit beim BAG, nicht geben. «Die Belastungen sind in den Spitälern immer noch sehr hoch.»

In den letzten Tagen habe es nur einen geringen Rückgang an Hospitalisationen gegeben, sagt Mathys. «Aufgrund der langen Verweildauer von Patienten und Patientinnen auf der Intensivstation ist in den nächsten Tagen mit einer Zunahme von Spitaleinweisungen zu rechnen.» Spätestens dann, wenn wegen Omikron hohe Fallzahlen verzeichnet werden, werde es wieder zu steigenden Hospitalisationen kommen.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, Mühe mit der Coronazeit? Hier findest du Hilfe: BAG-Infoline Coronavirus, Tel. 058 463 00 00 BAG-Infoline Covid-19-Impfung, Tel. 058 377 88 92 Dureschnufe.ch, Plattform für psychische Gesundheit rund um Corona Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen Branchenhilfe.ch, Ratgeber für betroffene Wirtschaftszweige Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel. 143