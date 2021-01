In einem weiteren Post lässt sie ihrem Frust freien Lauf und rechnet mit Impfkritikern ab.

In einem emotionalen Text erklärt sie, wieso sie sich für die Impfung entschieden hat.

«Liebe Impfgegner, liebe Coronaskeptiker», so beginnt ein Post, der Selina Baumgartner (27) am Wochenende auf Facebook gepostet hat. Selina ist diplomierte technische Operationsfachfrau, zurzeit arbeitet mit Covid-19-Patienten. Am 8. Januar liess sie sich gegen Corona impfen. Diesen Schritt hat sie auf Facebook öffentlich gemacht. «Viele waren positiv, aber es hatte auch negative Nachrichten drauf.» Selina nahm sich die Zeit zu antworten. Und wurde dabei immer wütender. Mit einer grossen Prise Sarkasmus schreibt sie: