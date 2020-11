Berner Inselgruppe : Spitalpersonal darf trotz Quarantäne zur Arbeit gehen

Mitarbeitende der Insel-Gruppe dürfen neu auch dann eingesetzt werden, wenn sie unter Quarantäne stehen. Umgesetzt wurde die Massnahme bisher nicht.

«Die Situation hat sich leider so entwickelt wie in unseren Prognosen», sagte Martin Ackermann, Chef der Covid-19-Taskforce des Bundes, am Freitag vor den Medien. Die Bettenkapazitäten in den Spitälern seien gemäss aktueller Entwicklung in rund zwei Wochen erschöpft. Erste Kantone sind bereits jetzt am Anschlag: In Solothurn etwa, wo die Auslastung bei 113 Prozent liegt (Stand: 30. Oktober), werden derzeit die Intensivpflegeplätze von 14 auf 25 aufgestockt.