Bezirksgericht Zürich : Spitex-Mitarbeiter betrügt ZSC-Urgestein um 36’000 Franken 

Das Bezirksgericht in Zürich hat den Brasilianer zu einer bedingten Freiheitsstrafe verurteilt, verzichtet aber auf einen Landesverweis.

Der Pflegefachmann aus Brasilien arbeitete als Spitex-Mitarbeiter und betreute den betagten Walter Scheibli in dessen Wohnung im Zürich Unterstrass. Walter Scheibli kommentierte mehr als drei Jahrzehnte lang die ZSC-Spiele für Radio 24 und galt mit seinem legendären «Zett Äss Cee» als die Stimme des Clubs. Vor sechs Tagen – am 14. Oktober – ist er 90 Jahre alt geworden.

«Ich würde meinen Lebensmittelpunkt verlieren»

Am Prozess vor dem Bezirksgericht wiederholt der geständige Beschuldigte mehrmals: «Ich bereue meine Taten und will dafür gerade stehen.» Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass er Besserung verspricht. Bereits als Jugendlicher wurde der Mann schon bei der Justiz auffällig, es folgten mehrere Verwarnungen des Migrationsamtes. Doch schien der Beschuldigte diese nicht ernst zu nehmen: 2018 wurde der Brasilianer, der umsonst auf eine C-Bewilligung hoffte, wegen Urkundenfälschung angeklagt.

Dadurch, dass der Mann im Rahmen des aktuell laufenden Verfahrens ein weiteres Delikt beging, hat er seine Zukunft in der Schweiz aufs Spiel gesetzt: Ihm droht der Landesverweis. «Die Schweiz zu verlassen, würde für mich bedeuten, meinen Lebensmittelpunkt zu verlieren», sagt er und betont: «Ich habe in den vergangenen Monaten viel gearbeitet. So konnte ich innert kurzer Zeit einen Grossteil meiner Schulden zurückzahlen.» Eine Landesverweisung würde es ihm zusätzlich erschweren, die offenen Rechnungen zu begleichen.