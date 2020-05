Zur falschen Zeit am falschen Ort

Spitzen-Schiri bei Razzia an Sexparty verhaftet

Slavko Vincic gilt als aufstrebender Spitzen-Schiedsrichter aus Slowenien. Durch einen Zwischenfall könnte seine Karriere ins Stocken geraten.

Vincic wurde bei einer Sexparty des Instagram-Models Tijana Maksimovic in Bosnien-Herzegowina verhaftet.

Slavko Vincic pfeift in der Europa- und Champions League. Hier beim EL-Spiel zwischen dem FC Zürich und Borussia Mönchengladbach 2014.

• Der Slowene wurde bei einer Razzia an einer Sexparty verhaftet.

Eigentlich sorgt Slavko Vincic auf den Fussballplätzen Europas als Schiedsrichter dafür, dass alles seine Richtigkeit hat. Der 40-jährige Slowene gilt als aufstrebender Referee. Ob es mit seiner Karriere weiter bergauf geht, steht nun allerdings in den Sternen. Vincics Karriere könnte nämlich einen Knick erleiden, weil er bei einer Razzia an einer Sexparty verhaftet wurde. Diese fand in Bijeljina, Bosnien-Herzegowina statt. Organisiert wurde sie vom Instagram-Model Tijana Maksimovic.