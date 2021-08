Pictet : Spitzenbanker Collardi verlässt Genfer Privatbank

Die Genfer Privatbank Pictet teilt mit, dass Boris Collardi das Unternehmen per 1. September verlässt. Zu Beginn des Jahres erhielt Collardi eine Rüge der Finanzmarktaufsicht Finma.

Boris Collardi wird die Genfer Privatbank Pictet per 1. September verlassen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch in einer Medienmitteilung mit. «Nach sorgfältiger Überlegung und in Absprache mit dem Teilhabergremium hat Boris Collardi entschieden, von seiner Funktion als Teilhaber zurückzutreten und Pictet per 1. September 2021 zu verlassen», schreibt das Unternehmen.