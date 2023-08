Lena-Lisa Wüstendörfer ist eine von zwei Spitzendirigentinnen

In der Zürcher Altstadt fühle sie sich wohl, weil sich hier «Altes mit Neuem» verbinde – so wie sie in ihrem Beruf.

Sie arbeitet gerne in der Zürcher Altstadt, denn diese «verbindet Altes mit Neuem», sagt Zürcher Dirigentin Lena-Lisa Wüstendörfer. Das tut sie auch in ihrem Beruf, in dem sie die Noten alter Klassiker ins Heute überträgt. Die 40-Jährige ist eine von zwei Spitzendirigentinnen der Schweiz und die einzige, die ein nationales Berufsorchester gegründet hat. Dass die Branche so männerdominiert ist, hat sie nicht vom Weg abkommen lassen, erzählt sie im Interview mit 20 Minuten.