Mit 71 Jahren gestorben: Spitzenkoch Jacky Donatz ist tot

Der Engadiner Spitzenkoch Jacky Donatz war eine Institution in der Zürcher Gastroszene. Die Klassiker wie seine Kalbskoteletts und seine Mezzelune waren stadtbekannt. Nachdem er 17 Jahre im Fifa-Restaurant Sonnenberg die Gäste bekochte, war er noch als Gastkoch in der Stadt unterwegs. Nun ist Donatz tot. Wie das Magazin «Gault Millau» am Dienstag schreibt, ist der Engadiner am vergangenen Montag mit 71 Jahren im Unispital Zürich gestorben. Die Todesursache ist nicht bekannt.