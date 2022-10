Viel Kritik : Spitzensteuersatz bleibt – britische Regierung vollzieht Kehrtwende

Finanzminister Kwasi Kwarteng will aber weiterhin an Steuersenkungen für andere Einkommensgruppen festhalten.

Wie Finanzminister Kwasi Kwarteng am Montag mitteilte, entfällt der Plan, den Spitzensteuersatz von 45 Prozent für Jahreseinkommen über 150’000 Pfund (etwa 166’000 Franken) zu streichen. Das Vorhaben war Teil eines Massnahmenpakets mit Steuersenkungen im Umfang von 45 Milliarden Pfund (etwa 50 Milliarden Franken) gewesen, nach dessen Ankündigung die Bank of England den Anleihemarkt hatte stützen müssen, während das Pfund absackte. Wir haben es verstanden und wir haben zugehört», erklärte Kwarteng. Auch in den eigenen Reihen der regierenden Konservativen hatte die Kritik an den vor zehn Tagen verkündeten Plänen der neuen Premierministerin Liz Truss zuletzt zugenommen.