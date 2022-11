Atlanta, USA : Spitzname «Little Nugget» – Frau bringt Kind in McDonald’s zur Welt

Einer Frau ist in einem McDonald’s-Lokal die Fruchtblase geplatzt. Dies hat eine Sturzgeburt ausgelöst, rund 15 Minuten später hatte sie ihr frischgebackenes Kind in den Armen.

Ein Schnellrestaurant in der US-Stadt Atlanta ist unverhofft zur Geburtsstation geworden. Ihr Verlobter sei mit ihr zu einer Klinik unterwegs gewesen, als ihre Wehen stärker geworden seien, sagte Alandria Worthy dem Sender WXIA-TV. Am McDonald’s-Lokal hätten sie einen Zwischenstopp eingelegt, da sie aufs Klo habe gehen müssen. Doch im WC-Bereich sei sofort ihre Fruchtblase geplatzt. Sie habe losgekreischt, schilderte Worthy. Restaurant-Managerin Tunisia Woodward ging nach eigenen Angaben hinein, um nachzusehen, was los war.