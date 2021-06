«F**k alle» - SPler rastet nach CO2-Nein aus

Bei Andreas Weibel, IT-Mitarbeiter der SP Schweiz, brannten deshalb am Sonntagnachmittag die Sicherungen durch. Er twitterte:

Entgegnungen zum ausfälligen Tweet nimmt Weibel jedoch selbst vorweg: «Fuck alle, die finden, demokratische Entscheide soll man akzeptieren. Was nützt's wenn die Menschheit demokratisch in den Abgrund reitet?» Und weiter: «Und Fuck alle, die finden, im Affekt soll man sich in den sozialen Medien zurückhalten und kühlen Kopf bewahren. Fuck you.»