Kroatien: Split büsst Touristen, die sich nicht zu benehmen wissen

Wer sich in der Öffentlichkeit übergeben muss, weil er zu tief ins Glas geschaut hat, muss nach der Zeche auch noch eine Busse von 150 Euro entrichten: Dies ist eine der Massnahmen, die die kroatische Metropole Split gegen Besucher ergreift, die sich nicht zu benehmen wissen. Fürs Wildpinkeln, Baden im Brunnen, Übernachten in Parks oder Alkoholtrinken ausserhalb von Lokalen in der Altstadt werden künftig sogar 300 Euro fällig. Auch die Unsitte, sich in Badekleidung im Stadtzentrum zu bewegen, wird mit Bussen belegt