Riehen BS: Splitter im Po – bis zu 30 verletzte Badegäste am Tag in Naturbad

«Man muss sagen, wie es ist: Holzsplitter im Gesäss sind eine unhaltbare Situation», so Gemeinderat Stefan Suter (SVP). Wie die «Basler Zeitung» berichtete, bezieht sich das Statement auf die Ereignisse im Naturbad Riehen. Diesen Sommer hatten sich täglich bis zu 30 Badegäste einen Splitter an einer der Holzdielen zugezogen. Vor allem im Bereich des Gesässes. Nach neun Jahren waren die Geh- und Sitzflächen in einem solch maroden Zustand, dass der Besuch im Bad vermehrt zu einem schmerzhaften Erlebnis wurde.