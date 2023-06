Corona-Gegner in der Politik: Politologe Daniel Kübler ordnet ein

Mehrere Kritiker der Corona-Massnahmen wollen ins Parlament. Wie stehen ihre Chancen?

Daniel Kübler: Das kommt stark darauf an, in welchem Kanton sie kandidieren, wie die politische Landschaft und die Konkurrenz dort aussieht. Klar ist: Die Wahl in den Ständerat ist eine hohe Hürde, weil es in fast allen Kantonen eine Majorzwahl ist (Begriffserklärung siehe unten). Thomas Minder, Vater der Abzockerinitiative, hat aber gezeigt, dass auch ein Alleingang in den Ständerat erfolgreich sein kann.