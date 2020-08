Christian Simmen, Gemeindepräsident von Rheinwald, in der auch das Dorf Splügen liegt, ist gerade auf den Gemeindestrassen unterwegs, als «20 Minuten» ihn am Telefon erreicht: «Wir sind tatsächlich gerade dabei, uns auf die aufs Wochenende angekündigten starken Niederschläge vorzubereiten», sagt Simmen.

Er und Förster Marius Furler, der auch die Rolle des Naturgefahrenberaters innehat, sind derzeit in Alarmbereitschaft: «Wir überprüfen noch einmal sämtliche Abwasserschächte und halten die Wege in Schuss», sagt Simmen. Auch der Baumeister, die Feuerwehr und die schweren Maschinen seien einsatzbereit und auf Stand-by.

150 bis 200 Liter pro Quadratmeter erwartet

Grund für die Vorbereitungen sind die schweren Niederschläge, welche für die Region Viamala, in der auch das Rheinwald liegt, für das Wochenende angekündigt sind: «Wir rechnen mit 150 bis 200 Liter pro Quadratmeter innerhalb kürzester Zeit», sagt Simmen. Das könne für die Infrastruktur eine Herausforderung darstellen.

Schwere Unwetter in Splügen – das ist nichts Neues. Vor etwas mehr als einem Jahr, am 11. Juni 2019, wurde Splügen bereits einmal von einer Katastrophe heimgesucht: «Damals kam zum vielen Regen auch noch die Schneeschmelze in den hohen Lagen. Diese enormen Wassermassen führten zu Überschwemmungen im Dorf», erinnert sich Simmen.