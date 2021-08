Bild geht viral - Spongebob und Patrick in fast 2000 Metern Tiefe entdeckt

Die Unterwasserkamera filmte in beinahe 2000 Metern Tiefe. Und plötzlich tauchten auf dem Bildschirm von Christopher Mah ein Schwamm und ein Seestern auf. Der Meeresbiologe twitterte anschliessend: «Wow, Spongebob und Patrick im wahren Leben!» Das Bild wurde von der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) an Bord des Expeditionsschiffes Okeanos Explorer aufgenommen. Es erforschte den Retriever Seamount, einen Unterwasserberg im Nordatlantik.

Beginn einer grausigen Szene

Die Meeresbewohner ähneln den beiden Protagonisten aus der TV-Serie «Spongebob Schwammkopf» ungemein und wurden in 1885 Metern Tiefe im Atlantik entdeckt. Die richtigen Namen der beiden lauten «Hertwigia» und «Chondraster». Von den Meeresschwämmen gibt es ungefähr 8500 verschiedene Arten und nur sehr selten sind sie tatsächlich gelb, weshalb der Wissenschaftler auch besonders amüsiert über die Aufnahme war.



Doch ganz so harmonisch wie in «Bikini Bottom», wie die Heimat der beiden TV-Helden heisst, ist es bei den echten beiden Exemplaren aus zwei Gründen nicht. Erstens ist es hier laut Mah kalt und dunkel – im Gegensatz zum flachen Meer in der Serie. Und zweitens: «Das, was wir auf den Bildern sehen, ist wohl der Auftakt dazu, dass eines dieser Tiere im Begriff ist, das andere zu verschlingen», sagt der Wissenschaftler des «Smithonians» in Washington D.C. gegenüber «cbc». Seesterne seien Raubtiere und jagen so ziemlich alles und der rosafarbene neben dem Meeresschwamm sei wahrscheinlich keine Ausnahme.