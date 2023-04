Gotthardtunnel : Spontan in den Süden fahren? Vielleicht ist das schon bald nicht mehr möglich

Um der Verkehrsüberlastung am Gotthard entgegenzuwirken soll es in Zukunft ein digitales Buchungssystem geben. Pro Zeitfenster könnte dann nur noch eine bestimmte Anzahl an Autos den Gotthard passieren.