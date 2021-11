Murat Yakin greift in die Trickkiste - Spontanes Geheim-Training und Psycho-Spielchen vor Duell mit Italien

1 / 3 Murat Yakin kann gegen Italien immerhin auf Captain Shaqiri vertrauen. Toto Marti/Blick/freshfocus Der Nati-Coach hat mit vielen Absagen zu kämpfen. Toto Marti/Blick/freshfocus Er setzt nun auf die Psychologie. Toto Marti/Blick/freshfocus

Darum gehts Am Freitag trifft die Schweiz in der WM-Quali auswärts auf Italien.

Murat Yakin muss erneut auf mehrere Stammkräfte verzichten.

Der Nati-Trainer packt vor dem Spiel das italienische Schweden-Drama von 2017 aus.

Zudem plant Yakin spontan ein Geheim-Training.

Auf einen Casinobesuch sollte Murat Yakin diese Woche lieber verzichten. Der Nati-Trainer wird aktuell vom Pech verfolgt. Wie schon bei seinen ersten beiden Zusammenzügen muss der 47-Jährige wieder auf zahlreiche verletzte Stammkräfte verzichten.

Als würden mit Xhaka, Embolo, Seferovic und Elvedi nicht schon genug Leistungsträger ausfallen, erhält Yakin am Montagnachmittag die nächste Hiobsbotschaft: Auch EM-Held Steven Zuber fällt wegen einer Adduktorenverletzung für die beiden entscheidenden WM-Quali-Spiele gegen Italien und Bulgarien aus – und der nächste Ausfall steht schon vor der Tür. Bei Stürmer Mario Gavranvoic ist es ebenfalls noch unklar, ob er wirklich einsatzbereit ist.

«Ich strebe eigentlich lieber Glück an, als das Pech anzuziehen», sagt Yakin zur aktuellen Lage. «Sobald ich mit den Spielern auf dem Platz stehe, denke ich nicht mehr an all das, was in den letzten Tagen passiert ist.» Der Nati-Trainer gibt zu, vor einer grossen Herausforderung zu stehen. «Ich denke aber, dass unser Kader breit genug ist, um Lösungen zu finden.» Das sei seinem Team auch im September gelungen.

Italien verpasste WM 2018

Dort hat die Nati beim 0:0 in Basel bewiesen, dass gegen Italien auch ohne die ganz grossen Namen etwas zu holen ist. Auch damals musste die Schweiz ohne Breel Embolo und Granit Xhaka auskommen, zudem fehlte Xherdan Shaqiri.

«Der Druck liegt bei den Italienern», sagt Murat Yakin und packt vier Tage vor dem vorentscheidenden Duell die ersten Psycho-Spielchen aus. Denn vor genau vier Jahren blieb die Squadra Azzurra in den Playoffs zur WM 2018 an Schweden hängen und verpasste zum ersten Mal seit 1992 ein grosses Turnier. «Jetzt wird das in Italien noch ausgeblendet», glaubt Yakin. «Sobald das Spiel aber angepfiffen ist, werden sie den Druck spüren. Wir dagegen können ohne solchen aufspielen.»

Spontanes Geheim-Training am Dienstag

Ganz so locker steckt aber auch der Nati-Trainer die immer länger werdende Verletztenliste nicht weg. Am späten Montagabend teilt der Verband mit, dass am Dienstagmittag nur die ersten 30 Minuten des Schweizer Trainings öffentlich sind. «Anschliessend wird das Stadion wegen der vielen personellen Änderungen der letzten Tage für taktische Übungen geschlossen», heisst es.

Eigentlich hätte die Nati erst am Mittwoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainiert, jetzt greift Murat Yakin also schon einen Tag früher zum Geheim-Training. Zaubert der Nati-Coach fürs Finalspiel in Rom etwa die eine oder andere Überraschung aus dem Hut? Nach dem Ausfall von Zuber wäre beispielsweise Neuling Kastriot Imeri ein heisser Kandidat für einen Einsatz gegen den Europameister.

