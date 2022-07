Tipps und Gefahren: Sport machen trotz Hitzewelle? Das rät der Experte

1 / 5 Sport machen während der aktuellen Hitzewelle? Geht. Aber laut Professor Johannes Scherr von der Universitätsklinik Balgrist müssen einige Punkte beachtet werden. Getty Images Viel Trinken ist bei Hitze sehr wichtig. Marc Schumacher/freshfocus Ein guter Zeitpunkt, um Sport im Wasser zu machen. Aber auch beim Stand-Up-Paddel ist Vorsicht geboten: «Auch wenn man ab und zu ins Wasser springen kann, sollte auf eine Kopfbedeckung nicht verzichtet werden», so Scherr. 20min/Michael Scherrer

Bei warmen Temperaturen macht Sport mehr Spass als in der Kälte. Und dass Sport an der frischen Luft besser für die Gesundheit ist als in einem stickigen Fitnessstudio, ist auch bekannt. Doch bei extrem hohen Temperaturen, die aktuell in der Schweiz herrschen, birgt Spörtlen auch Gefahren. Vor allem, wenn man sich längere Zeit der Hitze und der Sonne aussetzt.

Die Risiken von Sport bei hoher Hitze

Wer in der prallen Sonne seine Trainingseinheiten absolviert, läuft Gefahr, sich einen starken Sonnenbrand einzuholen. Aus diesem Grund empfiehlt Professor Dr. med. Johannes Scherr, Leiter des universitären Zentrums für Prävention und Sportmedizin der Universitätsklinik Balgrist, mindestens Sonnenschutzfaktor 50 oder einen Sonnenblocker aufzutragen oder sogar UV-Strahlung-undurchlässige Kleidung zu tragen. Bei hohen Temperaturen ist die Gefahr für eine Überlastung des Körpers grundsätzlich gross. Es kann zur Hitzeerschöpfung oder gar zum Hitzschlag kommen. Mögliche Warnzeichen des Körpers sind laut Scherr:

übermässiges Schwitzen,

Schwindel oder Verwirrung,

sehr hoher Puls und schnelle Atmung,

Magen- und Kopfschmerzen mit Appetitlosigkeit und Übelkeit,

Müdigkeit,

Schwäche und Abgeschlagenheit und

starker Durst.

«Bei solchen Anzeichen muss die Sporteinheit sofort abgebrochen werden und man sollte versuchen, sich möglichst rasch zu kühlen», so Scherr. Vor allem Kühlung der Nacken- und Halsregion ist sehr effektiv, weil so das Gehirn mit gekühltem Blut versorgt wird. Wenn die Symptome trotz Kühlversuchen nicht nachlassen oder sich sogar verstärken, soll man eine Notaufnahme aufsuchen, so Scherr. «Wenn der Körper über längere Zeit eine Temperatur von 39 Grad Celsius oder höher hat, steigt gemäss verschiedener Studien das Sterberisiko», so der Experte.

Genug Flüssigkeit ist wichtig – aber nicht zu kalt

Vor dem Sport gilt es darauf zu achten, dass man genügend Flüssigkeit zu sich nimmt. Durch das Schwitzen verliert man nicht nur viel Wasser, sondern auch viel Salz. Aus diesem Grund rät der Sportarzt, neben Wasser, auch auf eine ausreichende Zufuhr von Salzen zu achten. Hierzu eignen sich isotonische Getränke. Man sollte darauf achten, dass die Getränke nicht eiskalt sind, weil dann der Körper viel Energie braucht, um die Flüssigkeit aufzuwärmen oder die Aufnahme aus dem Darm nicht optimal ist. Das resultiert darin, dass man noch heisser hat.

«Der Urin ist ein gutes Prüfmittel, ob man genug hydriert ist. Wenn die Ausscheidung komplett weiss oder durchsichtig ist, dann hat man zu viel Wasser getrunken. Ist der Urin aber dunkelgelb, ist das ein Anzeichen, dass man dehydriert, also mit Wasser unterversorgt ist», so Scherr. Die ideale Farbe sei ein leicht helles Gelb.

Gute Vorbereitung zahlt sich aus

Laut Scherr ist die aktuelle Hitzeperiode ein guter Moment, um vor allem Sportarten in und ums Wasser auszuprobieren. Seit ein paar Jahren ist Stand-Up-Paddeling auf Schweizer Gewässern nicht mehr wegzudenken. Bei dieser Trendsportart hebt der Sportarzt allerdings den Mahnfinger: «Auch wenn man ab und zu ins Wasser springen kann, sollte auf eine Kopfbedeckung nicht verzichtet werden», so Scherr. Sonst laufe man Gefahr, sich einen Sonnenstich oder Hitzschlag einzufangen. Auch der Oberkörper und hierbei auch die Arme sollten bedeckt werden, rät der Experte für Sportmedizin und Prävention.

«Eine gute Akklimatisation an die Gegebenheiten ist eine wichtige Voraussetzung, wenn man bei diesen Temperaturen trainieren möchte», erklärt Scherr. Je intensiver die Einheit, desto länger solle man sich Zeit geben, um sich daran zu gewöhnen. «Direkt von klimatisierten Räumen in die pralle Sonne gehen und dort Sport machen, kann gefährlich sein», so Scherr gegenüber 20 Minuten. Auch sollte andersrum nicht in aufgeheiztem Zustand in ein kaltes Gewässer gesprungen werden. Auch hier sollte eine schrittweise Abkühlung erfolgen, sodass sich der Körper und hierbei vor allem das Herz an die veränderten Bedingungen gewöhnen kann.

Ein wichtiger Tipp für Sport im Sommer sind die richtigen Rahmenbedingungen auszuwählen. Gerade in den Morgenstunden sind die Temperaturen auszuhalten und eignen sich für Bewegung. Sport im Wald oder in klimatisierten Räumen sind gute Optionen, um der Hitze auszuweichen.

Herzerkrankte und Zuckerkranke sollten aufpassen

Wer in der Vergangenheit einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall erlitten hat, sollte bei diesen Temperaturen besonders aufpassen mit sportlichen Betätigungen. Weil man in dieser Hitze dazu tendiert, eher zu wenig Flüssigkeit zu haben, fliesst auch das Blut weniger gut, da es dickflüssiger ist. Wenn man dann beschädigte Blutgefässe hat, steigt das Risiko auf einen weiteren Herzinfarkt oder Schlaganfall, erläutert Scherr das Risiko.

Personen, die an Diabetes leiden, sollten bei sehr warmen Temperaturen ebenfalls auf Sport verzichten oder zumindest stark reduzieren. Durch die Zuckerkrankheit ist die Elastizität der Blutgefässe gestört, die für die Kühlung des Körpers eminent wichtig ist, da hierdurch die Wärmeabgabe reguliert wird. So kann es zu Überhitzung kommen und so ein erhöhtes Risiko für die Gesundheit darstellen.

Wieso ist Sport in der Hitze so streng?

Unser System verbraucht, wenn es heiss ist, sehr viel Energie dafür, die Körpertemperatur möglichst auf ungefähr 37 Grad Celsius zu halten. Dafür wird die Haut stärker durchblutet, um so möglichst viel Schweiss absondern zu können. Weil das Blut dann aber in anderen Körperteilen fehlt, muss das Herz stärker pumpen, um die Organe genügend zu versorgen. Dadurch steht den Muskeln weniger Sauerstoff zur Verfügung, das erhöht die Anstrengung für den Körper enorm.

Neben der persönlichen Fitness haben auch Grösse und Gewicht einen Einfluss darauf, wie gut man mit der Hitze umgehen kann. Kleineren und leichteren Personen fällt es einfacher, mit der Wärme umzugehen. Das liegt daran, dass sie für die kleinere Körpermasse relativ gesehen mehr Oberfläche haben und sie können so mehr schwitzen, was den Temperaturausgleich vereinfacht.